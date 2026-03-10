Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entwendet und verunfallt

Arnstadt (ots)

Gestern Abend, gegen 18.20 Uhr, entwendete eine bis dahin unbekannte männliche Person einen BMW von einem Parkplatz eines Hinterhofes in der Ritterstraße. Im weiteren Verlauf befuhr der Mann die Längwitzer Straße, kollidierte dort mit einer Hauswand, verließ anschließend das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Durch sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann im Bereich Wollmarkt festgestellt werden. Der 25-Jährige (polnisch) leistete im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Offenbar hatte der 25 Jahre alte Mann augenscheinlich zuvor einen Diebstahl in einem Supermarkt begangen, denn bei ihm wurde entsprechendes Beutegut aufgefunden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zudem reagierte ein bei ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige auf Weisung aus dem Gewahrsam entlassen. Entsprechende Verfahren gegen ihn wurden eingeleitet. (jd)

