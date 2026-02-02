Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall gegen Leitplanke auf der Ortsumgehung B65, 31655 Stadthagen, Fahrtrichtung Bad Nenndorf.

Stadthagen (ots)

(KER)Am Freitag, den 23.01.2026, gegen 21:15 Uhr, kommt es auf der Ortsumgehung B65 in 31655 Stadthagen, Fahrtrichtung Bad Nenndorf, zu einem Verkehrsunfall. Es sollen zwei weiße Kleinwagen an der Unfallstelle gesehen worden sein. An der Unfallstelle wurden PKW Teile gefunden. Die dortige Leitplanke soll nicht unerheblich beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an an das Polizeikommissariat Stadthagen Tel. 0572198220 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell