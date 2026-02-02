PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall gegen Leitplanke auf der Ortsumgehung B65, 31655 Stadthagen, Fahrtrichtung Bad Nenndorf.

Stadthagen (ots)

(KER)Am Freitag, den 23.01.2026, gegen 21:15 Uhr, kommt es auf der Ortsumgehung B65 in 31655 Stadthagen, Fahrtrichtung Bad Nenndorf, zu einem Verkehrsunfall. Es sollen zwei weiße Kleinwagen an der Unfallstelle gesehen worden sein. An der Unfallstelle wurden PKW Teile gefunden. Die dortige Leitplanke soll nicht unerheblich beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an an das Polizeikommissariat Stadthagen Tel. 0572198220 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren