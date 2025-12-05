PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Mayen (ots)

1.) Am 04.12.2025, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus der Region Trier, mit ihrem Pkw, Ford, C-Max, gegen 06:45 Uhr, die Röntgenstraße, aus Richtung Mayen-Alzheim kommend, in Fahrtrichtung Mayen. In einer Rechtskurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sich nicht auf der rechten Fahrspur befand und sehr weit in die Fahrbahn der Fahrzeugführerin ragte. Es kam zu einer Kollision der beiden linken Außenspiegel. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter und flüchtete von der Unfallstelle.

2.) Am 04.12.2025, befuhr eine 27-jährige Frau aus der VG Münstermaifeld, mit ihrem PKW, Mercedes-Benz, gegen 06:30 Uhr, die L52 von Minkelfeld kommend, in Fahrtrichtung Autobahn. Die Fahrerin fuhr hinter einem Sattelschlepper. Kurz nach der Ortslage Minkelfeld, nach einer Linkskurve, versuchte sie den LKW zu überholen. Dieser scherte jedoch aus unbekannten Gründen ebenfalls nach links aus und touchierte die vordere, rechte Fahrzeugseite des Mercedes-Benz. Der Sattelschlepper flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 5000.- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfällen machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 20:47

    POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Polch (ots) - Am Donnerstag, 04.12.2025 kam es gegen 19:19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K33 zwischen Mertloch und Polch. Ein aus Mertloch kommender PKW kam dabei in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden PKW. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinter dem Unfallverursacher soll sich ein weiteres ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 13:37

    POL-PDMY: Vermehrte Metalldiebstähle

    Adenau (ots) - In den letzten Wochen häuften sich die Metalldiebstähle im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau. Zeugen berichteten in dem Zusammenhang mehrfach von einem Transporter mit rumänischem Kennzeichen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Augen hinsichtlich auffälliger Fahrzeuge oder Personen offenzuhalten und diese zeitnah der Polizei Adenau (02691/925-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren