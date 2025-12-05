Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Mayen (ots)

1.) Am 04.12.2025, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus der Region Trier, mit ihrem Pkw, Ford, C-Max, gegen 06:45 Uhr, die Röntgenstraße, aus Richtung Mayen-Alzheim kommend, in Fahrtrichtung Mayen. In einer Rechtskurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sich nicht auf der rechten Fahrspur befand und sehr weit in die Fahrbahn der Fahrzeugführerin ragte. Es kam zu einer Kollision der beiden linken Außenspiegel. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter und flüchtete von der Unfallstelle.

2.) Am 04.12.2025, befuhr eine 27-jährige Frau aus der VG Münstermaifeld, mit ihrem PKW, Mercedes-Benz, gegen 06:30 Uhr, die L52 von Minkelfeld kommend, in Fahrtrichtung Autobahn. Die Fahrerin fuhr hinter einem Sattelschlepper. Kurz nach der Ortslage Minkelfeld, nach einer Linkskurve, versuchte sie den LKW zu überholen. Dieser scherte jedoch aus unbekannten Gründen ebenfalls nach links aus und touchierte die vordere, rechte Fahrzeugseite des Mercedes-Benz. Der Sattelschlepper flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 5000.- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfällen machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell