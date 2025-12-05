PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Großkontrolle der Polizei Cochem: Schwerpunkte im Stadtgebiet Cochem, Kaisersesch und Ulmen

Cochem, Kaisersesch, Ulmen (ots)

Am 04.12.2025 ab 16.00 Uhr bis in die frühe Nacht führte die Polizei Cochem Kontrollen mit Schwerpunkt Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr durch. Hierzu wurden stationäre Kontrollstellen in Cochem, Kaisersesch und Ulmen eingerichtet. Des Weiteren wurden auch mobile Streifenteams eingesetzt. Hierbei wurde die Cochemer Polizei von Kräften der Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Mayen, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) und Kräften der benachbarten Polizeiinspektion Zell unterstützt. Mit im Einsatz auch ein spezialisierter Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Koblenz.

Alkohol- und Drogen haben im Straßenverkehr keinen Platz. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen, Fehleinschätzungen, Überschätzungen und Fehlleistungen führen. Hierdurch steigen auch erheblich die Unfallgefahren für sich und andere Verkehrsteilnehmer.

Bei den Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 270 Fahrzeuge überprüft werden. Bei sechs Fahrzeugführern konnten Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt werden. Hierzu wurden bei den Fahrzeugführern zur Feststellung Blutproben entnommen und eine Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren werden eingeleitet. Bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen und weitere 13 Fahrzeugführer wurden verwarnt.

Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen mit diesem Schwerpunkt durchführen, damit wir alle sicher zu Hause ankommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
E-Mail: picochem@polizei.rlp.de
Telefon: 02671/984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

