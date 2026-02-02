Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Witterungsbedingter Verkehrsunfall auf der L352

Warpe (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 23:25 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 352 bei Warpe ein Verkehrsunfall.

Eine 51-jährige Frau aus Staffhorst befuhr mit ihrem VW Touran die L352 aus Bücken kommend in Richtung Nordholz, als sie aufgrund einer starken Windböe in Verbindung mit einer Schneewehe nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum im Seitenraum.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell