Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Südhorsten (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bückeburg in Südhorsten, Schulweg, einen 39-Jährigen aus Hespe, der mit einem VW Golf unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrzeugführer den Konsum alkoholischer Getränke ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell