PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alleinunfall auf winterglatter Fahrbahn

Lindhorst (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 30 in Lindhorst zu einem Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger Mann aus Beckedorf verlor aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Mitsubishi und überschlug sich mit dem Fahrzeug.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw wurde selbstständig abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 07:40

    POL-NI: Trunkenheitsfahrt

    Südhorsten (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 12:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bückeburg in Südhorsten, Schulweg, einen 39-Jährigen aus Hespe, der mit einem VW Golf unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrzeugführer den Konsum alkoholischer Getränke ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 07:36

    POL-NI: Einbruch in Firmenfahrzeuge

    Hilgermissen (ots) - (Gav) In der Zeit von Samstag, 31.01.2026, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 01.02.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Straße Mehringen in Hilgermissen zu einem Einbruch in zwei Firmenfahrzeuge. Bislang unbekannte Täter brachen zwei VW Transporter eines Elektrotechnikunternehmens auf und entwendeten daraus Spezialwerkzeuge, hochwertige Akkus sowie Starkstromkabel. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 17:15

    POL-NI: Versammlungslage - "Defend Rojava"

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Freitag, den 30.01.2026, fand in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr eine angemeldete pro-kurdische Demonstration unter dem Motto "Defend Rojava" in der Innenstadt von Nienburg statt. Rund 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der Versammlung teil. Sie begann mit einer Vorlesung auf dem Bahnhofsvorplatz und führte über die Wilhelmsstraße zum Goetheplatz, die Hafenstraße bis zur Kreuzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren