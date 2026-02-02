Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alleinunfall auf winterglatter Fahrbahn

Lindhorst (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 30 in Lindhorst zu einem Verkehrsunfall.

Ein 43-jähriger Mann aus Beckedorf verlor aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Mitsubishi und überschlug sich mit dem Fahrzeug.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw wurde selbstständig abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell