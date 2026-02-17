FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 16. Februar 2026

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 16. Februar 2026

Dresden

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 236-mal alarmiert. In 73 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte 183 qualifizierte Krankentransporte durch.

Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden konnten sich im genannten Zeitraum weitgehend auf Aus- und Fortbildungsmaßnahmen konzentrieren. Das Einsatzaufkommen war für einen Montag vergleichsweise gering. Parallel dazu wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz alarmiert. Neun weitere Einsätze entfielen auf technische Hilfeleistungen, darunter Unterstützungen bei Verkehrsunfällen, das Binden ausgelaufener Betriebsmittel sowie Tragehilfen für den Rettungsdienst. In zwei Fällen handelte es sich um Fehlalarme durch automatische Brandmeldeanlagen.

Person beim Klettern abgestürzt

Wann? 16. Februar 2026, 12:37 - 14:13 Uhr

Wo: Breitscheidstraße, Dobritz

In einem Freizeitzentrum ist ein Mann aus noch ungeklärter Ursache aus rund sechs Metern Höhe abgestürzt und mit dem Rücken auf einer Steinkante aufgekommen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Feuerwehr und Rettungsdienst führten umgehend eine medizinische Erstversorgung durch. Der Patient wurde achsengerecht auf einer Rettungstrage gelagert, immobilisiert und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Angehörige des Verletzten wurden während des Einsatzes durch weitere Einsatzkräfte betreut. Insgesamt waren zehn Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Rettungswachen Leuben und Reick im Einsatz.

Verkehrsunfall auf der A17 - LKW steht quer

Wann? 16. Februar 2026, 14:32 - 16:20 Uhr

Wo: BAB 17 Dresden- Prag

Zwischen der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt kam es auf der BAB 17 in Fahrtrichtung Prag, zwischen dem Altfrankener und dem Dölzschener Tunnel, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der unbeladene LKW ins Schleudern, riss die rechte Leitplanke nieder, drehte sich und rutschte in den Straßengraben. Die Insassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden; Motoröl sowie rund 40 Liter Heizöl aus dem Aggregat des Kühlaufliegers traten aus. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, banden das ausgelaufene Motoröl mit Bindemittel und nahmen das Heizöl in einem Faltbehälter auf. Der verbliebene Diesel im Tank wurde durch ein Abschleppunternehmen abgepumpt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt.

Matratze brennt in Wohnung - eine verletzte Person

Wann? 16. Februar 2026, 14:32 - 16:20 Uhr

Wo: Karlsruher Straße, Coschütz

Die Feuerwehr wurde zunächst zu einem Kleinbrand im Freien alarmiert. Noch während der Anfahrt gingen bei der Integrierten Regionalleitstelle Dresden weitere Notrufe ein, wonach das Feuer zuvor in einer Wohnung entstanden war. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort erhöht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das betroffene Wohngebäude bereits durch die Bewohner geräumt und belüftet worden. Eine 64-jährige Frau befand sich mit Brandverletzungen im Hausflur. Die brennende Matratze war aus der Wohnung ins Freie verbracht und dort bereits mit Schnee abgelöscht worden. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Wohnung und brachte weitere glimmende Gegenstände, darunter eine Heizdecke, ins Freie. Ob die glimmende Heizdecke die Ursache für den Brand war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Anschließend wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt sowie Messungen vorgenommen. Dabei konnten keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt werden. Die verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau, der Rettungswache Löbtau sowie der U-Dienst und der B-Dienst.

