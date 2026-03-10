LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle
Arnstadt (ots)
Neben einem Beuteschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages, verursachten ein oder mehrere Unbekannte Sachschaden auf einem Baustellengelände in der Alfred-Ley-Straße. Der oder die Täten entwendeten gewaltsam etwa 120 Meter Stromkabel. Die Tat ereignete sich am 07. März, in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 03.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0059919/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell