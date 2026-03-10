PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Die Polizei warnt: Betrug über das Internet - Senioren immer öfter betroffen

Wartburgkreis (ots)

Beim sogenannten `Cyber-Trading-Fraud` handelt es sich um eine 
Betrugsmasche im Internet, bei der Täter vermeintlich lukrative 
Geldanlagen anbieten. Dies geschieht in erster Linie über 
Werbeanzeigen in sozialen Medien. Über professionell gestaltete 
Internetseiten sowie telefonische Kontaktaufnahme geben sich die 
Täter häufig als seriöse Anlageberater aus und versprechen hohe 
Gewinne bei geringem Risiko. Dazu registrieren sich die künftigen 
Geschädigten online bei einer Handelsplattform. Geschädigte werden 
dazu gebracht, mehrfach Geldbeträge auf Privat- oder Firmenkonten zu 
überweisen. In den meisten Fällen werden die Opfer durch die Täter 
instruiert Accounts bei Kryptobörsen zu eröffnen und darüber 
ebenfalls Gelder zu transferieren.
Die auf der vermeintlichen Handelsplattform dargestellten Gewinne 
sind jedoch frei erfunden. Das von den Geschädigten überwiesene Geld 
landet schlussendlich bei den Tätern. Sobald sich die "Anleger" ihr 
Guthaben auszahlen lassen wollen, bricht entweder der Kontakt ab oder
sie werden zu weiteren Zahlungen veranlasst.
 
Nach bisherigen Erkenntnissen werden zunehmend ältere Menschen und 
Senioren Opfer dieser Betrugsmasche. Die Täter nutzen gezielt das 
Vertrauen der Betroffenen sowie deren teilweise geringere Erfahrung 
mit digitalen Anlagenformen aus.
Zu einem solchem Fall kam es kürzlich auch im Wartburgkreis. Ein 
84-Jähriger überwies im Zeitraum von Oktober 2025 bis März 2026 
insgesamt über 128.000 Euro auf meist ausländische Konten. Nach 
seinen Investitionszahlungen bekam der Senior mehrfach fälschliche 
Gebühren- und Steueraufforderungen, weshalb er immer weiter Zahlungen
veranlasste.
 
Die Polizei rät, dass Angehörige mit älteren Familienmitgliedern über
diese Betrugsform sprechen und bei ungewöhnlichen Investmentangeboten
besondere Vorsicht walten zu lassen.
Sollten Sie im Rahmen von Onlineaktivitäten dazu aufgefordert werden 
Ihren Personalausweis zu fotografieren und zu übermitteln, beenden 
Sie ihre Registrierung.
Geben Sie niemals Ihre Daten heraus und informieren umgehend die 
Polizei. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.polizei-beratung.de oder wenden Sie sich an die polizeiliche 
Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504.
(ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

