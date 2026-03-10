PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Unklare Rauchentwicklung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 16.00 Uhr wurde ein Brand bei der Rabenwiese gemeldet. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte augenscheinlich ein Lagerfeuer aus Ästen gebaut, dieses entzündet haben und es dadurch zu einer Rauchentwicklung kam. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt oder gefährdet. Mit Blick auf die derzeit lang anhaltende Trockenheit weist die Polizei daraufhin, dass Lagerfeuer nur an dafür gekennzeichneten Stellen erlaubt sind. Insbesondere bei trockener Vegetation und starkem Wind besteht die Gefahr, dass sich Feuer schnell ausbreiten kann, woraus im ungünstigen Fall Wald- oder Flächenbränden resultieren. (ak)

