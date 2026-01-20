Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall im Nordkreis - Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Baesweiler (ots)

Im Stadtteil Setterich ist es am Montagnachmittag (19.01.26) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-jähriger Mann aus Baesweiler gegen 14:15 Uhr in seinem Fahrzeug auf der Hauptstraße unterwegs, als ihm ein anderes Auto entgegenkam und in die Emil-Mayrisch-Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers und wurde gegen ein weiteres Fahrzeug eines 55-jährigen Mannes aus Geilenkirchen geschoben, das dahinter fuhr.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher (ein 17-Jähriger aus Baesweiler) keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, auch nicht für das begleitete Fahren.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

