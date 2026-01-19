PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche: Mann bedroht Kinder in der Richardstraße

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (16.01.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Innenstadt gekommen. Mehrere Kinder schilderten, von einem unbekannten Mann bedroht worden zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Informationen waren die vier Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren auf dem Spielplatz an der Richardstraße gewesen. Dabei seien sie in Kontakt mit einem Mann gekommen, an dem sie vorbeigehen wollten. Als sie ihn angesprochen hätten, ob er zur Seite gehen könne, habe er die Kinder bedroht. Die Kinder seien daraufhin weggerannt, wobei der Mann einige Meter hinter ihnen hergegangen sei. Die Kinder blieben unverletzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ungepflegtes Erscheinungsbild, ca. 1,75 m groß, kurze blonde Haare, Dreitagebart, er soll schwarze Kleidung und ein schwarz-weißes Halstuch/Schal getragen haben. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei zu melden: Während der Bürozeiten unter 0241-9577 33101, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:25

    POL-AC: Mann wird einer Kneipe verwiesen und leistet Widerstand

    Aachen (ots) - Ein junger Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (17.01.2026) in einer Kneipe am Adalbertsteinweg randaliert. Bei der Sachverhaltsaufnahme leistete er Widerstand, wodurch zwei Einsatzkräfte verletzt wurden. Kurz vor Mitternacht riefen mehrere Personen die Polizei. Ein 22-Jähriger habe bei seinem Verweis aus einer Kneipe randaliert und verhalte sich nun weiterhin aggressiv. Bei Eintreffen der ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 20:31

    POL-AC: Drittliga-Begegnung Alemannia Aachen gegen VfL Osnabrück am Aachener Tivoli

    Aachen (ots) - Anlässlich der heutigen Drittliga-Begegnung zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Osnabrück war die Polizei Aachen mit starken Kräften im Einsatz. Im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums der Alemannia fanden im Vorfeld des Spiels ein Gedenkgottesdienst und ein Fanmarsch statt. Gut 1.000 Fans nahmen am Vormittag an einem Gedenkgottesdienst im Aachener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren