POL-AC: Zeugensuche: Mann bedroht Kinder in der Richardstraße

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (16.01.2026) ist es zu einem Polizeieinsatz in der Innenstadt gekommen. Mehrere Kinder schilderten, von einem unbekannten Mann bedroht worden zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Informationen waren die vier Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren auf dem Spielplatz an der Richardstraße gewesen. Dabei seien sie in Kontakt mit einem Mann gekommen, an dem sie vorbeigehen wollten. Als sie ihn angesprochen hätten, ob er zur Seite gehen könne, habe er die Kinder bedroht. Die Kinder seien daraufhin weggerannt, wobei der Mann einige Meter hinter ihnen hergegangen sei. Die Kinder blieben unverletzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ungepflegtes Erscheinungsbild, ca. 1,75 m groß, kurze blonde Haare, Dreitagebart, er soll schwarze Kleidung und ein schwarz-weißes Halstuch/Schal getragen haben. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei zu melden: Während der Bürozeiten unter 0241-9577 33101, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)

