Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Landwirtschaftsfahrzeug im Graben

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 08.30 Uhr befuhr ein 57-Jähriger einen Landwirtschaftsweg zwischen Stockhausen und Hötzelsroda mit einer Pflanzenschutzsprühmaschine. An einer Einmündung wollte der 57-Jährige nach rechts einbiegen, kam jedoch von der Straße ab und im Graben zum Liegen. Das Fahrzeug kippte zur Seite wodurch eine unbekannte Menge an Pflanzenschutzmittel in einen Bach lief. Durch die Feuerwehr wurde der Bach gestaut und das verunreinigte Wasser abgepumpt. Das Umweltamt wurde informiert. (ak)

