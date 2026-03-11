PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes entwendet

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Fischerweg" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte zwei E-Bikes im Gesamtwert von circa 6.500 Euro. Der oder die Täter waren zuvor gewaltsam in den Keller eingedrungen. Bei dem Beutegut handelte es sich um ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke "Scott" und ein E-Bike der Marke "Raymon" in der Farbe Grün. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 09. März, 16.45 Uhr und gestern, 07.05 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0060808/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
