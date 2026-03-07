PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einkaufswagen beschädigt PKW - Zeugen gesucht

Rohrbach (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zur Beschädigung eines geparkten Hyundai Inster auf dem Parkplatz des Südpfalz-Centers. Aufgrund des Schadensbildes dürfte ein Einkaufswagen das Fahrzeug oberhalb des hinteren rechten Rades beschädigt haben. Hinsichtlich des unbekannten Verursachers hat die Polizei Landau die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Verursacher geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
P. Herrmann

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

