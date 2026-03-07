Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bornheim (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr stellte ein 34-Jähriger seinen Seat auf dem Parkplatz einer Mietgerätefirma in der Bruchwiesenstraße ab. Als er wenig später an seinen PKW zurückkam, entdeckte er einen Schaden an seiner Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher war bereits nicht mehr vor Ort. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Verursacher geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

