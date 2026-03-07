PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Neupotz / Jockgrim (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, wurden in der Hauptstraße in Neupotz und der Hatzenbühler Straße in Jockgrim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In beiden Straßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Insgesamt ergaben sich bei den Messungen 16 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 64 km/h. Durch die Anwohner wurden die Kontrollen mit Wohlwollen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Wörth
Schmitt, PHK

Hinweise und Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 06131 4868-8217
piwoerth.presse@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

