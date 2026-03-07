POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Neupotz / Jockgrim (ots)
Am Freitag, den 06.03.2026, wurden in der Hauptstraße in Neupotz und der Hatzenbühler Straße in Jockgrim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In beiden Straßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Insgesamt ergaben sich bei den Messungen 16 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 64 km/h. Durch die Anwohner wurden die Kontrollen mit Wohlwollen aufgenommen.
