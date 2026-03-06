PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Überwachung Durchfahrtsverbot erntet Applaus

POL-PDLD: Annweiler - Überwachung Durchfahrtsverbot erntet Applaus
  • Bild-Infos
  • Download

Annweiler (ots)

Bei den heutigen Kontrollen am 06.03.2026 des Durchfahrtsverbotes, aufgrund der Tunnelsperrung, hielten mehrere Verkehrsteilnehmer/ Anwohner an den Kontrollstellen an und bedankten sich für die Kontrollen. Im Laufe des Tages wurden durch die Polizei Annweiler erneut 85 LKW kontrolliert. Hiervon wurden 32 zurück auf die überörtliche Umleitungsstrecke gelenkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:53

    POL-PDLD: Polizistin befreit 10-jähriges Kind aus misslicher Lage

    Bad Bergzabern (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Bad Bergzabern gegen 21:30h alarmiert, da in der Jugendherberge in Bad Bergzabern ein 10-jähriges Kind im Bad eingesperrt war. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Jacke des Mädchens unglücklich mit dem Reisverschluss in der Tür eingeklemmt und diese dadurch verbogen hatte. Die Tür ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:58

    POL-PDLD: Annweiler - Krankenfahrstuhl beschädigt

    Annweiler (ots) - In der Nacht vom 02.03.2026 auf den 03.03.2026 wurde an einem geparkten Krankenfahrstuhl in Annweiler, welcher in der Hauptstraße geparkt war, das Display mutwillig beschädigt worden. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 600EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren