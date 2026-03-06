POL-PDLD: Annweiler - Überwachung Durchfahrtsverbot erntet Applaus
Annweiler (ots)
Bei den heutigen Kontrollen am 06.03.2026 des Durchfahrtsverbotes, aufgrund der Tunnelsperrung, hielten mehrere Verkehrsteilnehmer/ Anwohner an den Kontrollstellen an und bedankten sich für die Kontrollen. Im Laufe des Tages wurden durch die Polizei Annweiler erneut 85 LKW kontrolliert. Hiervon wurden 32 zurück auf die überörtliche Umleitungsstrecke gelenkt.
