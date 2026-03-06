Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Krankenfahrstuhl beschädigt

Annweiler (ots)

In der Nacht vom 02.03.2026 auf den 03.03.2026 wurde an einem geparkten Krankenfahrstuhl in Annweiler, welcher in der Hauptstraße geparkt war, das Display mutwillig beschädigt worden. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 600EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

