Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Fahrradgeschäft

Germersheim (ots)

Am 06.03.2026, gegen 01:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Mainzer Straße in Germersheim. Es wurden mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von ca. 100.000 EUR entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzten einen weißen Sprinter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Landau unter 06341-2870 oder kilandau.k45@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
M.Rüffel
06341-287-3208

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

