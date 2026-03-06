POL-PDLD: Einbruch in Fahrradgeschäft

Landau (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:45 Uhr, erschien eine 54 jährige Frau auf der Dienststelle und erstattete Anzeige. Sie gab an, dass ein 49 jähriger Bekannter, den sie in den vergangenen zwei Tagen bei sich hatte übernachten lassen, kurz zuvor in ihrer Wohnung ausgerastet sei. Der Mann habe mit einem Hammer das gesamte Mobiliar zerstört und die Frau zudem bedroht. Daraufhin verließ sie die Wohnung und suchte die Polizei auf. Die Beamten fanden vor Ort ...

mehr