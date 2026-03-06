POL-PDLD: Einbruch in Fahrradgeschäft
Germersheim (ots)
Am 06.03.2026, gegen 01:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Mainzer Straße in Germersheim. Es wurden mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von ca. 100.000 EUR entwendet. Die bislang unbekannten Täter nutzten einen weißen Sprinter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Landau unter 06341-2870 oder kilandau.k45@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
