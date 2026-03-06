PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Taser-Einsatz

Landau (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:45 Uhr, erschien eine 54 jährige Frau auf der Dienststelle und erstattete Anzeige. Sie gab an, dass ein 49 jähriger Bekannter, den sie in den vergangenen zwei Tagen bei sich hatte übernachten lassen, kurz zuvor in ihrer Wohnung ausgerastet sei. Der Mann habe mit einem Hammer das gesamte Mobiliar zerstört und die Frau zudem bedroht. Daraufhin verließ sie die Wohnung und suchte die Polizei auf. Die Beamten fanden vor Ort eine vollständig verwüstete Wohnung vor; der Tatverdächtige war nicht mehr anwesend. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 49 Jährige in der Ostbahnstraße angetroffen werden. Er ging aggressiv auf die Einsatzkräfte zu, sodass der Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts (Taser) erforderlich wurde. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Mann aufgrund seines psychischen Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Bedrohung sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

