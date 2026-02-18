Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Unfall mit zwei Autos: PKW landet auf Dach

Rheurdt (ots)

Kurz vor Mittag am Aschermittwoch wurde die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Rheurdt zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die Bahnstraße im Ortsteil Rheurdt alarmiert. An einer Einmündung waren zwei Fahrzeuge so kollidiert, dass eines der Fahrzeuge auf dem Dach zum Liegen kam und auf dem Fahrradweg liegen blieb.

Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs wurde die zunächst als eingeklemmt gemeldete Person aus dem auf dem Dach liegenden Pkw bereits durch die Besatzung eines Rettungswagens sowie eines Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) medizinisch versorgt. Glücklicherweise hatten sich bereits zuvor anwesende Ersthelfer um die verunfallten Personen gekümmert. Die eintreffenden Einsatzkräfte übernahmen umgehend die Versorgung des zweiten Unfallbeteiligten, der anschließend an einen weiteren Rettungswagen übergeben wurde. Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstelle gegenüber dem fließenden Verkehr sowie auf die Sicherstellung des Brandschutzes mittels Pulverfeuerlöscher und Schnellangriff. Relativ zeitnah konnten die Kräfte der Löscheinheit Schaephuysen wieder einrücken. Auch ein Teil der Rheurdter Kameraden wurde frühzeitig aus dem Einsatz entlassen.

Nach Absprache mit der Polizei rückten schließlich auch die letzten Einsatzkräfte mit dem vor Ort verbliebenen HLF 20 nach etwas mehr als einer Stunde wieder ein. Insgesamt waren 22 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus beiden Einheiten knapp 70 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Gemeinde Rheurdt, übermittelt durch news aktuell