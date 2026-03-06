Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

B10/AS LD-Nord (ots)

Von Mittwoch (04.03.2026) bis Freitag (06.03.2026) wurden im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 weiterhin stichpunktartig mehrere Verkehrskontrollen zur Überwachung des aktuellen Streckenverbots durchgeführt. Hierbei wurden zahlreiche Kraftfahrer kontrolliert. Während der Großteil der kontrollierten LKW berechtigt auf der B10 unterwegs war, mussten vier Kraftfahrer sanktioniert werden, da sie gegen das aktuelle Streckenverbot verstießen.

Seit dem 27.02.2026, 19:00 Uhr, und voraussichtlich bis zum 24.04.2026 ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist die Durchfahrt auf der B10 für Lkw über 7,5 t - mit Ausnahme des Anliegerverkehrs - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

