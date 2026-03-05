PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.03.2026 wurde der Polizei Landau gegen 19:10 Uhr eine Schlägerei im Bereich des Hauptbahnhofs gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten zwei 15 jährige Jugendliche an, die von einem Streit mit einer anderen Personengruppe berichteten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll durch die andere Gruppe Pfefferspray versprüht worden sein. Die beiden Jugendlichen klagten über leichte Atembeschwerden. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Im weiteren Verlauf konnten mehrere Personen der beschriebenen Gruppe angetroffen und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Ein Pfefferspray wurde nicht aufgefunden. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Tat sowie mögliche Tatbeteiligungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 07:34

    POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

    Landau (ots) - Am 04.03.2026 befuhr gegen 07:40 Uhr eine 9 Jährige verbotswidrig mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg im Westring in Landau. Ein 28 jähriger Pkw Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die 9 Jährige stürzte und klagte vor Ort über Schmerzen im Handgelenk. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:43

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

    Rinnthal (ots) - Am 03.03.2026 von 16:15 Uhr bis 20:45 Uhr wurde von der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung mit mobilem Blitzer in Rinnthal am Heinz-Haber-Platz auf der Umleitungsstrecke der B10 durchgeführt. Es wurden 938 Fahrzeuge gemessen. Die höchste Geschwinidigkeit in der 30km/h - Zone lag bei 56 km/h. 56 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs von denen drei Fahrzeugführer mit einer Anzeige und "Punkten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren