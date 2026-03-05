Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.03.2026 wurde der Polizei Landau gegen 19:10 Uhr eine Schlägerei im Bereich des Hauptbahnhofs gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten zwei 15 jährige Jugendliche an, die von einem Streit mit einer anderen Personengruppe berichteten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll durch die andere Gruppe Pfefferspray versprüht worden sein. Die beiden Jugendlichen klagten über leichte Atembeschwerden. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Im weiteren Verlauf konnten mehrere Personen der beschriebenen Gruppe angetroffen und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Ein Pfefferspray wurde nicht aufgefunden. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die genauen Hintergründe der Tat sowie mögliche Tatbeteiligungen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

