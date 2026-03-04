PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Rinnthal (ots)

Am 03.03.2026 von 16:15 Uhr bis 20:45 Uhr wurde von der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung mit mobilem Blitzer in Rinnthal am Heinz-Haber-Platz auf der Umleitungsstrecke der B10 durchgeführt. Es wurden 938 Fahrzeuge gemessen. Die höchste Geschwinidigkeit in der 30km/h - Zone lag bei 56 km/h. 56 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs von denen drei Fahrzeugführer mit einer Anzeige und "Punkten in Flensburg" rechnen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
06346964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

