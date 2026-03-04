POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Landau (ots) - Am 03.03.2026 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L512 bei Landau Nord zu einem Auffahrunfall. Eine 51 jährige BMW Fahrerin war stadteinwärts unterwegs, als ein vorausfahrender 25 jähriger VW Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Die BMW Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Die 51 Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht ...

