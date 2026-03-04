PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 03.03.2026 kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Diebstahl im Bereich der Fußgängerzone in Landau. Hierbei wurde einer 83-Jährigen eine Stofftasche samt Geldbeutel entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Folgende Präventionshinweise können erteilt werden:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 12:12

    POL-PDLD: Landau - Bei Auffahrunfall verletzt

    Landau (ots) - Am 03.03.2026 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L512 bei Landau Nord zu einem Auffahrunfall. Eine 51 jährige BMW Fahrerin war stadteinwärts unterwegs, als ein vorausfahrender 25 jähriger VW Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Die BMW Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Die 51 Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:11

    POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitsmessung

    Offenbach (ots) - Am 03.03.2026 wurde von 13 Uhr - 13:45 Uhr in der Hauptstraße in Offenbach eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei waren insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 48 km/h festgestellt. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zukommen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
