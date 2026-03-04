POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitsmessung
Offenbach (ots)
Am 03.03.2026 wurde von 13 Uhr - 13:45 Uhr in der Hauptstraße in Offenbach eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei waren insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 48 km/h festgestellt. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zukommen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy
Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell