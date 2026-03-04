Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitsmessung

Offenbach (ots)

Am 03.03.2026 wurde von 13 Uhr - 13:45 Uhr in der Hauptstraße in Offenbach eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei waren insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 48 km/h festgestellt. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zukommen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

