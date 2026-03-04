Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

B10/AS LD-Nord (ots)

Von Dienstag (03.03.2026) auf Mittwoch (04.03.2026) wurden im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 insgesamt 21 Kraftfahrer sanktioniert, da sie gegen das aktuelle Streckenverbot verstießen. In vier Fällen wurde ein Bußgeld festgesetzt. 17 weitere Lkw-Fahrer mit Wohnsitz im Ausland mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Diese dient dazu, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Neun kontrollierte Kraftfahrer waren berechtigt auf der B10 unterwegs. Seit dem 27.02.2026, 19:00 Uhr, und voraussichtlich bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist die Durchfahrt auf der B10 für Lkw über 7,5 t - mit Ausnahme des Anliegerverkehrs - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

