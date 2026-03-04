Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Germersheim (ots)

Im Stadtgebiet Germersheim konnten am gestrigen Tag durch Einsatzkräfte der Polizei insgesamt drei E- Scooter festgestellt werden, an denen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen die jeweiligen Fahrzugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Ab dem ersten März sind jährlich neue Versicherungskennzeichen für E-Scooter, Mofas und andere versicherungspflichtige Kleinfahrzeuge erforderlich. Ein Führen des Fahrzeuges ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar.

Präventionstipps der Polizei:

-Versicherung Prüfen! Achten Sie darauf, dass ihr versicherungspflichtiges Kleinfahrzeug über ein gültiges Versicherungskennzeichen verfügt!

-Nur eine Person pro E-Scooter! Die Mitnahme einer weiteren Person ist nicht erlaubt!

-Helm tragen! Das Tragen eines Helmes wird auch Sicherheitsgründen empfohlen, auch wenn derzeit keine Helmpflicht besteht.

-Radwege benutzen! Sind diese nicht vorhanden, darf die Fahrbahn benutzt werden. Gehwege sind tabu, sofern Sie nicht ausdrücklich freigegeben sind.

-Alkohol und Drogen: Fahren unter Alkoholeinfluss kann zu Strafverfahren und Führerscheinmaßnahmen führen.

-Mindestalter beachten! Das Führen eines E-Scooters ist erst ab 14 Jahren erlaubt!

-Rücksicht! Achten sie auf andere Verkehrsteilnehmer und nehmen sie gegenseitig Rücksicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell