Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Germersheim (ots)

Im Stadtgebiet Germersheim konnten am gestrigen Tag durch Einsatzkräfte der Polizei insgesamt drei E- Scooter festgestellt werden, an denen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen die jeweiligen Fahrzugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Ab dem ersten März sind jährlich neue Versicherungskennzeichen für E-Scooter, Mofas und andere versicherungspflichtige Kleinfahrzeuge erforderlich. Ein Führen des Fahrzeuges ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen stellt eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar.

Präventionstipps der Polizei:

   -Versicherung Prüfen! Achten Sie darauf, dass ihr                 
versicherungspflichtiges Kleinfahrzeug über ein gültiges 
Versicherungskennzeichen verfügt!
   -Nur eine Person pro E-Scooter! Die Mitnahme einer weiteren Person
ist nicht erlaubt!
   -Helm tragen! Das Tragen eines Helmes wird auch Sicherheitsgründen
empfohlen, auch wenn derzeit keine Helmpflicht besteht.
   -Radwege benutzen! Sind diese nicht vorhanden, darf die Fahrbahn 
benutzt werden. Gehwege sind tabu, sofern Sie nicht ausdrücklich 
freigegeben sind.
   -Alkohol und Drogen: Fahren unter Alkoholeinfluss kann zu 
Strafverfahren und Führerscheinmaßnahmen führen.
   -Mindestalter beachten! Das Führen eines E-Scooters ist erst ab 14
Jahren erlaubt!
   -Rücksicht! Achten sie auf andere Verkehrsteilnehmer und nehmen 
sie gegenseitig Rücksicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 1603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

