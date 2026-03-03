PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern -Überwachung der Schrittgeschwindigkeit

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Tag wurde von 11:50-12:20 Uhr im Bereich der Pfarrgasse in Bad Bergzabern die Einhaltung der vorgegebenen Schrittgeschwindigkeit überwacht. Bei den passierenden Fahrzeugen war die Geschwindigkeit den Vorgaben angemessen. Bereits am vergangenen Donnerstag wurde der verkehrsberuhigte Bereich in der Königstraße und der Pfarrgasse von 16:15-17 Uhr hinsichtlich der Schrittgeschwindigkeit überwacht. Hierbei konnten in der Königstraße drei Verstöße und in der Pfarrgasse ein Verstoß festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

