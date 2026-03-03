POL-PDLD: Bad Bergzabern -Überwachung der Schrittgeschwindigkeit
Bad Bergzabern (ots)
Am heutigen Tag wurde von 11:50-12:20 Uhr im Bereich der Pfarrgasse in Bad Bergzabern die Einhaltung der vorgegebenen Schrittgeschwindigkeit überwacht. Bei den passierenden Fahrzeugen war die Geschwindigkeit den Vorgaben angemessen. Bereits am vergangenen Donnerstag wurde der verkehrsberuhigte Bereich in der Königstraße und der Pfarrgasse von 16:15-17 Uhr hinsichtlich der Schrittgeschwindigkeit überwacht. Hierbei konnten in der Königstraße drei Verstöße und in der Pfarrgasse ein Verstoß festgestellt werden.
