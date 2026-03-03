PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Dreiste Langfinger

POL-PDLD: Freimersheim - Dreiste Langfinger
  • Bild-Infos
  • Download

Freimersheim (ots)

Zu einem Schmuckdiebstahl kam es gestern Morgen (02.03.2026, 11 Uhr) im Ortsbereich von Freimersheim. Während die Bewohnerin Gartenarbeiten verrichtete, betraten bislang unbekannte Täter das Anwesen durch eine offenstehende Seitentür. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Ortsbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:05

    POL-PDLD: GERMERSHEIM - TRUNKENHEIT IM VERKEHR

    Germersheim (ots) - In der Hockenheimer Straße in Germersheim fiel am 02.03.2026, gegen 15:30 Uhr einer Polizeistreife ein nicht angeschnallter Verkehrsteilnehmer auf, der einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf dieser konnte der 60-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:03

    POL-PDLD: Bellheim/Ottersheim/Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

    Bellheim/Ottersheim/Germersheim (ots) - Bellheim/Ottersheim/Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen Am 02.03.2026 führte die Polizei Germersheim an unterschiedlichen Standorten Geschwindigkeitskontrollen durch. In Bellheim waren in der Hauptstraße neun Fahrzeuge zu schnell in der 30er Zone unterwegs, ein Verkehrsteilnehmer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren