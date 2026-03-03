POL-PDLD: Freimersheim - Dreiste Langfinger

Germersheim (ots) - In der Hockenheimer Straße in Germersheim fiel am 02.03.2026, gegen 15:30 Uhr einer Polizeistreife ein nicht angeschnallter Verkehrsteilnehmer auf, der einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf dieser konnte der 60-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe ...

