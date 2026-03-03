PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: GERMERSHEIM - TRUNKENHEIT IM VERKEHR

Germersheim (ots)

In der Hockenheimer Straße in Germersheim fiel am 02.03.2026, gegen 15:30 Uhr einer Polizeistreife ein nicht angeschnallter Verkehrsteilnehmer auf, der einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Verlauf dieser konnte der 60-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 1603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
