PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Werkzeugdiebstahl

Leimersheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.03.2026 kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau in der Pfarrer-Steeg-Straße in Leimersheim.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Anschluss entwendeten Sie diverses Baumaterial, sowie Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 EUR.

Die Polizei bittet um Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich Leimersheim wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 1603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 18:17

    POL-PDLD: Verkehrskontrollen anlässlich der Tunnelsperrungen

    Annweiler (ots) - Am heutigen Tag, 02.03.2026, wurde durch die Polizei Annweiler (mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei), anlässlich der Tunnelgruppensperrung, Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Einhaltung des Durchfahrtverbotes für LKW. Es wurden 21 Fahrzeugführer festgestellt, welche gegen das Verbot verstoßen haben. Gegen diese wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Höhe ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 17:01

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung und weitere Kontrollen

    Bad Bergzabern (ots) - Am heutigen Montag wurden im Stadtgebiet Bad Bergzabern durch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der Überwachung der neuen Verkehrsführung in der Lessingstraße, der Gurtpflicht sowie der Ablenkung durch Mobiltelefone. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:54

    POL-PDLD: Landau - Gefährliche Körperverletzung nach Rotlichtverstoß

    Landau (ots) - Am 02.03.2026 überquerte gegen 10:20 Uhr eine 36-jährige Fußgängerin am Alten Messplatz in Landau eine rote Ampel. Ein herannahender Pkw Fahrer musste abbremsen und hupte, woraufhin die Frau aggressiv reagierte. Mehrere anwesenden Personen versuchten, sie zu beruhigen, was offenbar misslang. Die 36 Jährige trat einer 18 Jährigen in den Unterleib, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren