Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Werkzeugdiebstahl

Leimersheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.03.2026 kam es zu einem Einbruch in einen Rohbau in der Pfarrer-Steeg-Straße in Leimersheim.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Anschluss entwendeten Sie diverses Baumaterial, sowie Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 EUR.

Die Polizei bittet um Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich Leimersheim wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell