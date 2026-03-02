Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Gefährliche Körperverletzung nach Rotlichtverstoß

Landau (ots)

Am 02.03.2026 überquerte gegen 10:20 Uhr eine 36-jährige Fußgängerin am Alten Messplatz in Landau eine rote Ampel. Ein herannahender Pkw Fahrer musste abbremsen und hupte, woraufhin die Frau aggressiv reagierte. Mehrere anwesenden Personen versuchten, sie zu beruhigen, was offenbar misslang. Die 36 Jährige trat einer 18 Jährigen in den Unterleib, schlug einer 19 Jährigen ins Gesicht und kratzte sie am Unterarm. Einer weiteren 18 Jährigen warf sie ein Mobiltelefon gegen den Unterarm. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahndung konnte die Frau in der Neustadter Straße angetroffen und ihre Personalien festgestellt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

