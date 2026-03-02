Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

B10/AS LD-Nord (ots)

Über das vergangene Wochenende (27.02.2026, 20:50 Uhr bis 02.03.2026, 00:30 Uhr) führte die Polizei Edenkoben an der Anschlussstelle LD-Nord (Auffahrt zur B10) sechs mobile Verkehrskontrollen durch. Dabei konnten sieben Kraftfahrer kontrolliert werden. Während zwei Fahrer eine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der B10 vorweisen konnten, mussten fünf Kraftfahrer wenden und ihre Fahrt über die A65 fortsetzen. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei Edenkoben wird auch im weiteren Verlauf des Sperrzeitraums verstärkt Kontrollen auf der B10/AS LD-Nord durchführen. Vom 28.02.2026 bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen der Anschlussstelle Rinnthal/B48 und der Anschlussstelle Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist das Befahren der B10 für Lkw über 7,5 t, mit Ausnahme des Anliegerverkehrs, untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

