POL-PDLD: Landau - Kontrolle eines E Scooter-Fahrers mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen
Landau (ots)
Am Sonntag, 01. März 2026, gegen 17:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Landau einen E Scooter Fahrer in der Neustadter Straße in Landau. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass an dem Fahrzeug noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht war. Für das aktuelle Versicherungsjahr wäre jedoch bereits ein schwarzes Kennzeichen erforderlich gewesen. Da der Versicherungsschutz damit erloschen war, wurde gegen den 30 jährigen Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
