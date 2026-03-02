PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kontrolle eines E Scooter-Fahrers mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

Landau (ots)

Am Sonntag, 01. März 2026, gegen 17:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Landau einen E Scooter Fahrer in der Neustadter Straße in Landau. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass an dem Fahrzeug noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht war. Für das aktuelle Versicherungsjahr wäre jedoch bereits ein schwarzes Kennzeichen erforderlich gewesen. Da der Versicherungsschutz damit erloschen war, wurde gegen den 30 jährigen Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren