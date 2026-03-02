Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Raub und Einsatz von Pfefferspray

Wörth (ots)

Am Sonntagabend, 01.03.2026, gegen 21:15 Uhr kam es in Wörth in der Marktstraße zu einem versuchten schweren Raub. Drei maskierte Männer haben nach Angaben des Geschädigten, welcher gerade zu seinem am Gesundheitszentrum geparkten Fahrzeug laufen wollte, diesen mit Pfefferspray angegriffen und ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die Täter rannten davon als der Geschädigte zu schreien anfing. Die drei Männer waren alle dunkel gekleidet und maskiert. Sie seien Anfang 20 und etwa 170cm groß gewesen. Zur Entwendung von Bargeld oder Wertgegenständen kam es nicht.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter 06341-2870 oder kilandau.k45@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

