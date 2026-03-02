POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung und weitere Kontrollen

Wörth (ots) - Am Sonntagabend, 01.03.2026, gegen 21:15 Uhr kam es in Wörth in der Marktstraße zu einem versuchten schweren Raub. Drei maskierte Männer haben nach Angaben des Geschädigten, welcher gerade zu seinem am Gesundheitszentrum geparkten Fahrzeug laufen wollte, diesen mit Pfefferspray angegriffen und ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die Täter rannten davon als der Geschädigte zu schreien anfing. Die ...

