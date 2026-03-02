PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung und weitere Kontrollen

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Montag wurden im Stadtgebiet Bad Bergzabern durch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der Überwachung der neuen Verkehrsführung in der Lessingstraße, der Gurtpflicht sowie der Ablenkung durch Mobiltelefone. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie eine missbräuchliche Nutzung des Mobiltelefons festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

