PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen anlässlich der Tunnelsperrungen

Annweiler (ots)

Am heutigen Tag, 02.03.2026, wurde durch die Polizei Annweiler (mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei), anlässlich der Tunnelgruppensperrung, Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Einhaltung des Durchfahrtverbotes für LKW. Es wurden 21 Fahrzeugführer festgestellt, welche gegen das Verbot verstoßen haben. Gegen diese wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Höhe von 100EUR eingeleitet und die Fahrer wurden zurückgeschickt.

Außerdem wurden aufgrund Bürgerbegehrens, in Sarnstall, Rinnthal und Annweiler Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Lediglich 3 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 47km/h in der 30-ger Zone und 67 km/h in der 50-ger Zone. Weitere Kontrollen sind für die nächsten Tage bereits geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 17:01

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung und weitere Kontrollen

    Bad Bergzabern (ots) - Am heutigen Montag wurden im Stadtgebiet Bad Bergzabern durch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der Überwachung der neuen Verkehrsführung in der Lessingstraße, der Gurtpflicht sowie der Ablenkung durch Mobiltelefone. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:54

    POL-PDLD: Landau - Gefährliche Körperverletzung nach Rotlichtverstoß

    Landau (ots) - Am 02.03.2026 überquerte gegen 10:20 Uhr eine 36-jährige Fußgängerin am Alten Messplatz in Landau eine rote Ampel. Ein herannahender Pkw Fahrer musste abbremsen und hupte, woraufhin die Frau aggressiv reagierte. Mehrere anwesenden Personen versuchten, sie zu beruhigen, was offenbar misslang. Die 36 Jährige trat einer 18 Jährigen in den Unterleib, ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:38

    POL-PDLD: Landau - Kontrolle eines E Scooter-Fahrers mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen

    Landau (ots) - Am Sonntag, 01. März 2026, gegen 17:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Landau einen E Scooter Fahrer in der Neustadter Straße in Landau. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass an dem Fahrzeug noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 angebracht war. Für das aktuelle Versicherungsjahr wäre jedoch bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren