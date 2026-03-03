Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim/Ottersheim/Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Bellheim/Ottersheim/Germersheim (ots)

Am 02.03.2026 führte die Polizei Germersheim an unterschiedlichen Standorten Geschwindigkeitskontrollen durch.

In Bellheim waren in der Hauptstraße neun Fahrzeuge zu schnell in der 30er Zone unterwegs, ein Verkehrsteilnehmer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

In der Hauptstraße in Ottersheim überschritten sieben Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, fünf Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

In der Rheinbrückenstraße in Germersheim wurde sieben Fahrer ohne Sicherheitsgurt kontrolliert. Ein Fahrer war zudem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde

