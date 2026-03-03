Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Maikammer - Verkehrskontrollen

Edenkoben/Maikammer (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Edenkoben und Maikammer mussten gestern gegen neun Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, weil sie ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs waren. In einem Fall erhielt ein 16-jähriger Rollerfahrer eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er mit einem Zweirad unterwegs war, an dem vermutlich technische Manipulationen zur Geschwindigkeitserhöhung durchgeführt worden waren. Zwei Jugendliche erhielten ein Bußgeld, weil sie zu zweit auf E-Scootern mitfuhren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell