Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

B10/AS LD-Nord (ots)

Von Montag (02.03.2026) auf Dienstag (03.03.2026) wurden durch die Polizei Edenkoben im Bereich der A65 (AS LD-Nord) und der B10 vier Kontrollen hinsichtlich des Durchfahrtsverbots durchgeführt. Während drei Lkw-Fahrer mit ihren Sattelzügen berechtigt auf der B10 unterwegs waren, musste ein Fahrer aus Litauen gegen 08:45 Uhr mit seinem Gespann wenden und die B10 verlassen. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Vom 27.02.2026, 19:00 Uhr, bis zum 17.05.2026 ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost wegen Tunnelarbeiten voll gesperrt. Die örtliche Umleitung führt durch Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Zur Entlastung dieser Strecke ist das Befahren der B10 für Lkw über 7,5 t - mit Ausnahme des Anliegerverkehrs - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

