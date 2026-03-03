PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Gurt- und Handykontrollen im Stadtgebiet

Bad Bergzabern (ots)

Im Zeitraum 10:45-11:45h wurden am heutigen Tag durch Kräfte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten sechs Gurt- sowie zwei Handyverstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

