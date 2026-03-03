POL-PDLD: Bad Bergzabern - Gurt- und Handykontrollen im Stadtgebiet
Bad Bergzabern (ots)
Im Zeitraum 10:45-11:45h wurden am heutigen Tag durch Kräfte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten sechs Gurt- sowie zwei Handyverstöße festgestellt werden.
