Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach - Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeit

Oberotterbach (ots)

Am heutigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße in Oberotterbach von 07:40h-08:45h Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 71 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich 17 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 50km/h. Zudem konnten zwei Gurtverstöße, ein technischer Mangel sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

