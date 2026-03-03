Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach - Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeit

Oberotterbach (ots)

Am heutigen Dienstag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße in Oberotterbach von 07:40h-08:45h Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei 71 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich 17 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 50km/h. Zudem konnten zwei Gurtverstöße, ein technischer Mangel sowie ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell