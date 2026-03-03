Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen aufgrund Tunnelsperrungen

Annweiler/Sarnstall/Rinnthal (ots)

Auch heute, 03.03.26, wurden wieder verstärkt Verkehrskontrollen, mit Unterstützung der Polizeiinspektion Landau, durchgeführt. Hauptaugenmerk lag wieder auf dem Durchfahrtsverbot für LKW, die keine Berechtigung für das Befahren der Umleitung haben. Insgesamt konnten durch die Kollegen 87 LKWs kontrolliert werden, wovon 55 keine Berechtigung hatten, die Strecke zu befahren. Gegen diese wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Höhe von 100 EUR eingeleitet und die Fahrer wurden zurückgeschickt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell