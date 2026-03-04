PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Geschwindigkeitskontrolle

Großfischlingen (ots)

Aufgrund Bürgerbeschwerden im Zusammenhang mit der derzeit bestehenden Umleitungsstrecke auf der L 507 wurde gestern (03.03.2026) in zwischen 8 Uhr und 9 Uhr im Ortsbereich eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Von den 14 gemessenen Fahrzeugen waren lediglich zwei Autofahrer, die sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h-Beschränkung hielten. Sie mussten gebührenpflichtig verwarnt werden.

  • 04.03.2026 – 09:34

    POL-PDLD: Germersheim - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

    Germersheim (ots) - Im Stadtgebiet Germersheim konnten am gestrigen Tag durch Einsatzkräfte der Polizei insgesamt drei E- Scooter festgestellt werden, an denen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen die jeweiligen Fahrzugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Ab dem ersten März sind jährlich neue Versicherungskennzeichen für ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 17:53

    POL-PDLD: Verkehrskontrollen aufgrund Tunnelsperrungen

    Annweiler/Sarnstall/Rinnthal (ots) - Auch heute, 03.03.26, wurden wieder verstärkt Verkehrskontrollen, mit Unterstützung der Polizeiinspektion Landau, durchgeführt. Hauptaugenmerk lag wieder auf dem Durchfahrtsverbot für LKW, die keine Berechtigung für das Befahren der Umleitung haben. Insgesamt konnten durch die Kollegen 87 LKWs kontrolliert werden, wovon 55 keine Berechtigung hatten, die Strecke zu befahren. Gegen ...

    mehr
