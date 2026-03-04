POL-PDLD: Großfischlingen - Geschwindigkeitskontrolle

Annweiler/Sarnstall/Rinnthal (ots) - Auch heute, 03.03.26, wurden wieder verstärkt Verkehrskontrollen, mit Unterstützung der Polizeiinspektion Landau, durchgeführt. Hauptaugenmerk lag wieder auf dem Durchfahrtsverbot für LKW, die keine Berechtigung für das Befahren der Umleitung haben. Insgesamt konnten durch die Kollegen 87 LKWs kontrolliert werden, wovon 55 keine Berechtigung hatten, die Strecke zu befahren. Gegen ...

