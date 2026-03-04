POL-PDLD: Großfischlingen - Geschwindigkeitskontrolle
Großfischlingen (ots)
Aufgrund Bürgerbeschwerden im Zusammenhang mit der derzeit bestehenden Umleitungsstrecke auf der L 507 wurde gestern (03.03.2026) in zwischen 8 Uhr und 9 Uhr im Ortsbereich eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Von den 14 gemessenen Fahrzeugen waren lediglich zwei Autofahrer, die sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h-Beschränkung hielten. Sie mussten gebührenpflichtig verwarnt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell