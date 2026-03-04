Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Schulwegkontrolle

Edenkoben (ots)

Immer wieder stellt die Polizei fest, dass Eltern ihre Kinder auf dem Schulweg nicht vorschriftsmäßig im Fahrzeug sichern. So musste auch gestern (03.03.2026, 8 Uhr) im Kurbrunnenweg gegen eine Autofahrerin ein Bußgeld verhängt werden, da sie ihr Kind ohne den vorgeschriebenen Kindersitz beförderte. Selbst auf kurzen Strecken kann es zu Unfällen mit gravierenden Folgen für ungesicherte Kinder kommen. Daher gilt: Ein Kind muss im Fahrzeug ausnahmslos ordnungsgemäß gesichert sein.

