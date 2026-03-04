Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Göcklingen - Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall, Bußgeldverfahren eingeleitet

Göcklingen (ots)

An der Einmündung der Steinstraße zur K17 kam es am 03.03.2026 gegen 07:25 Uhr in Göcklingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem 50‑jährigen Opel‑Fahrer und einem 60‑jährigen Audi‑Fahrer. Der Opel‑Fahrer fuhr trotz "Vorfahrt gewähren" in den Kreuzungsbereich ein und übersah den auf der K17 vorfahrtberechtigten Audi. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, die Beteiligten blieben unverletzt. Ausgelaufene Kühlflüssigkeit machte den Einsatz der Straßenmeisterei Annweiler erforderlich, die die Fahrbahn absicherte und reinigte. Gegen den Opel‑Fahrer steht ein Bußgeldverfahren im Raum; es drohen ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell