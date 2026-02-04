PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Sonneberg/ Bachfeld (ots)

Zwischen Montagnachmittag bis Dienstagmittag (02.-03. Februar 2026) zerkratze ein Unbekannter einen schwarze Skoda, der in der Gustav-König-Straße in Sonneberg abgeparkt war mit einem unbekannten Gegenstand. Dadurch wurde die Windschutzscheibe, das Fahrzeugdach und die Heckschutzscheibe in Form von Kratzern beschädigt.

Darüber hinaus erfolgte ebenfalls am gestrigen Dienstag eine Anzeigenerstattung zu einer weiteren Sachbeschädigung in der Postgasse in Bachfeld/ Schalkau. Dort beschädigte ein Unbekannter ebenfalls die Front-und Heckscheibe eines abgestellt PKW durch Zerkratzen mit einem unbekannten Gegenstand.

Da sich beide Beschädigungsmuster und Vorgehensweisen ziemlich ähneln, kann trotz der Entfernung ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter jeweils folgenden Vorgangsnummern entgegen: Gustav-König-Straße: 0029270 Bachfeld: 0029290.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

